Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, розповіла про переживання через хворобу своєї мами

Як повідомляє Politeka.net, дівчина зробила зворушливе зізнання на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала фото, на якому позує в білому топі, спортивних штанях і кофтині, накинутій на плечі.

З тих пір, як зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк почала боротися з онкологічним захворюванням, у її сім'ї почалися серйозні випробування. Анна поділилася, як переосмислила своє життя за цей період.

"Хочу вам сказати, що все своє життя я вважала себе дуже сильною людиною, на яку не впливають стреси і обставини навколо, мені здавалося що я можу подолати абсолютно все", - пише дочка Заворотнюк. - "Але за ці півтора роки моє життя дуже сильно змінилося і відбулося дуже багато подій, і я зрозуміла наскільки я можу бути слабкою, ранимою і часом нездатною керувати своїми емоціями".

Дівчина зазначила у коментарях, що не збирається обговорювати свою маму: "Ця тема свята для мене. Ми молимося, сподіваємося і віримо".

Багато користувачів соціальної мережі підтримали Анну і побажали їй впоратися з усіма проблемами:

"Дай бог вам все подолати. Здоров'я вашій родині!!!"; "Ти розумничка і сильна дівчинка! Скільки в тобі мужності мудрості!"; "Обов'язково все буде добре, Ганнусю! 😊 Головне вірити і сильно цього хотіти. А матусі величезного здоров'я! Як вже дуже хочеться, щоб вона радувала нас своєю сяючою красою і обоянієм з екрану"; "Всього доброго, прекрасного всій вашій родині! Разом подолаєте! Вірте і моліться! Все в Божій силі".

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