Популярная модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, устроила невероятную съемку под водой

Как передает Politeka.net, видео со съемки появилось у красотки в Инстаграм. Хайди надела костюм русалки и улеглась в ванную. У нее был чешуйчатый топ и хвост. Ножки модели были туго стянуты хвостом, а верхняя часть тела осталась практически обнаженной.

Стоит отметить, что Клум поделилась довольно забавным видео. Она показала закулисье съемки, которая проходила не очень просто. Красотке далеко не с первого раза далось плавание под водой с хвостом. Ей пришлось повторять несколько дублей, чтобы получилось проплыть красиво. Она ныряла под воду и не могла справиться с управлением, вспылвая наружу.

«Практика ведет к совершенству! Спасибо leniklum за то, что ты отличный режиссер, режиссер и чирлидер», - подписала видео звезда.

Судя по подписи к видео, Хайди снимала ее старшая дочка Хелен Клум. Наверняка и молодой муж звезды участвовал в этой съемке.

Как известно, в прошлом году 47-летняя Хайди вышла замуж за 30-летнего музыканта Тома Каулица. На совместных фото Хайди и ее молодой муж выглядят счастливыми. Недавно они отметили первую годовщину совместной жизни.

Напомним, что Хайди Клум слетела с катушек и слила в сеть интимные утехи с молодым мужем: «Слишком горячо».

А еще Politeka сообщала, что горячая Хайди Клум разделась и показала, как соблазняет молодого мужа: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что роскошную Хайди Клум засняли в кустах в одном белье, видно все: повезло молодому мужу.