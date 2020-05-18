Легендарний «ангел» Victoria's Secret Хайді Клум показала, як провела вихідні зі своїм молодим чоловіком

Серію фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках гола Хайді позувала в дивних позах перед своїм чоловіком, цілувалася з ним і кокетнічала. Варто відзначити, що в кадр потрапили дуже інтимні моменти – її п'ята точка і груди. На фото видно, як гола Хайді цілується з чоловіком. При цьому, схоже, красуня не сильно стурбована своїм зовнішнім виглядом.

«Це вихідні», - написала Клум під постом.

Нагадаємо, що у супермоделі з її чоловіком дуже велика різниця у віці. Хайді 46 років, а Тому Кауліцу 30 років. Втім, схоже закоханих ця різниця не бентежить.

«Така мила пара», «Чесно кажучи: дуууже гарні фото», «Команда мрії», «Мило», «Королева», «Занадто гаряче», «Ти гаряча, будь щаслива», «Чудові фотографії, повні розслаблення і гарного настрою», «Хороші вихідні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Хайді Клум розкритикували за дуже відверте вбрання, в якому вона з'явилася на фіналі шоу про моду. Красуня вибрала коротке плаття з дуже глибоким декольте. Наряд сильно стиснув пишні форми моделі, що виглядало досить розпусно.

Нагадаємо, що Хайді Клум повністю роздяглася на камеру: «це треба бачити».

Як повідомляла Politeka, роздягнена Хайді Клум побешкетувала з молодим чоловіком, перетворивши його в дівчинку: особисте відео розбурхало мережу.

Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret оголилася перед відомим красенем: «ігри для дорослих».