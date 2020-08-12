Українська співачка Наталія Могилевська здивувала новим образом і стрункими ніжками

У себе в Instagram зірка опублікувала свіже фото, передає Politeka.net. На фото красуня постала в неймовірному розкішному вбранні. На ній була біла блуза з оголеними плечима і глибоким декольте. На цьому місці у блузи була прозора сіточка, розшита камінням. Внизу була надіта асиметрична чорна спідниця, яка спереду була дуже короткою. Могилевська сиділа на кріслі, виставивши вперед свої довгі стрункі ноги. Виглядала 45-річна зірка чудово, як ніби скинула років 10.

«В очікуванні старту найзагадковішого проекту цієї осені. Неймовірно барвистого, веселого і яскравого проекту на 1+1. Ви будете здивовані, як була здивована я", - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост Могилевської зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чекаємо з нетерпінням. Новий образ вогонь. Наталя, спасибі за вашу творчість", " Образ вражає!!! Ви неймовірні! Чарівні!", "Новий образ просто супер", "як красиво!", "Шикарні ноги Наталя", "Наташенька, ти супер красуня", "Super Star", "Зірка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Могилевська відзначила 45-річний ювілей на початку серпня. Артистка влаштувала вечірку, на якій особисто виступила для своїх гостей на сцені. Вона була в білосніжному вбранні, який одягла на честь свята.

Нагадаємо, що Могилевська в міні пристрасно притулилася до молодого красеня: "Вогонь жінка".

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська і Влад Яма ошелешили возз'єднанням, секрет розкритий: "вже восени...".

Також Politeka писала, що Могилевська без білизни посвітила пишним бюстом на червоній доріжці: "можна тільки закохатися".