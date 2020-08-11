Українська співачка Наталія Могилевська і хореограф Влад Яма зустрінуться в новому телешоу

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сторінці телеканалу "1+1" в соціальній мережі "Instagram".

Влад Яма і Наталія Могилевська стали однією з найгарячіших пар в першому сезоні шоу "Танці з зірками". Тепер же знаменитості возз'єднаються в рамках шоу "Маскарад", але змагатимуться один проти одного в складі різних команд. Імена інших учасників поки містять в найсуворішому секреті.

На опублікованому фото Влад Яма позує в сорочці на голе тіло з впевненим поглядом. Наташа Могилевська вибрала більш яскравий образ, родзинкою якого стала блискуча підвіска на всі груди і плечі, вона одягла також відверту білу блузку і чорну спідницю.

"Колишні партнери на перших" Танцях з зірками», відома телепара - співачка Наталія Могилевська і хореограф Влад Яма зустрінуться по різні боки «барикад» в новому шоу «Маскарад». Хореограф і співачка будуть конкурентами, увійшовши до складу різних команд", - пише "1+1". - "У шоу візьмуть участь дві зіркові команди, які будуть намагатися вгадати якомога більше героїв, прихованих під образами, і змагатися між собою в конкурсах. Повний склад зіркових команд поки тримається в таємниці... Вже цієї осені на 1+1".

Користувачів соціальної мережі заінтригував анонс від телеканалу. Багато пораділи, що знову побачать знамениту пару в одному шоу:

"Ля, я думала треба гадати, хто за маскою.. А тут бац і Імена 👀 а, в чому суть шоу????"; "Дуже, дуже, дуже чекаємо"; "я чекаю цього поєдинку"; " Могилевська красуня👍 👍молодіє хороше👍"; "нічого не зрозуміла 😂 точніше шоу не знайшла 😂 😂 😂 😂 😂 коротше чекаємо.. Наскільки я зрозуміла 2 команди, їх учасники а ця зірки які будуть вгадувати... Типо того".

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