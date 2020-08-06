Українська співачка Наталія Могилевська приміряла відверте вбрання для світського заходу

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спекотне відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Наталя Могилевська показала наряд, в якому відвідала концерт "Ліги Сміху" на Співочому полі в Києві. Знаменитість вбралася в білі штани до самої підлоги і щирокий топ з незвичайно довгими рукавами, схожими на плавники. Костюм залишив відкритими плечі співачки і відкрив хвилюючий вид на її декольте. Можна помітити, що Могилевська не одягла під низ бюстгальтер.

"Вітаю Лігу Сміху на Співочому полі💋 молодці! Люблю!",- підписала Наташа свою публікацію.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили екстравагантний образ виконавиці і залишили багато компліментів і критики. Думки шанувальників розділилися, багатьом сподобалася нова зовнішність Наталії Могилевської, а деяким зміни не припали до смаку:

"Боже, Наташа))))) цей білий колір))) Бомба)))))";" а штани ніби задом наперед надіті"; " Штани погано лежать, що за крій?"; "Наталя, захоплююся вами, як жінкою😍 😍 😍"; "Така струнка🤩 🤩 🤩"; "Поганішала 👍"; "Наташа, Ви прекрасні! У ваше нове обличчя можна тільки закохатися!"; "Так, колір бомба, років на 20 омолодив))"; "Наташка ти просто ракета-бомба-петарда🔥"; "Вам дуже личить бути блондинкою. Виглядайте супер. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️"; "Наташа прекрасна співачка. Проте... колір волосся... Раніше було краще".

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