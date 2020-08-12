Украинская певица Наталья Могилевская удивила новым образом и стройными ножками

У себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, передает Politeka.net. На фото красотка предстала в невероятном роскошном наряде. На ней была белая блуза с оголенными плечами и глубоким декольте. На этом месте у блузы была просвещающаяся сеточка, расшитая камнями. Внизу была надета ассиметричная черная юбка, которая спереди была очень короткой. Могилевская сидела на кресле, выставив вперед свои длинные стройные ноги. Выглядела 45-летняя звезда превосходно, как будто скинула лет 10.

«В ожидании старта самого загадочного проекта этой осени. Невероятно красочного, веселого и яркого проекта на 1+1. Вы будете удивлены, как была удивлена я», - подписала фото звезда.

За 40 минут пост Могилевской собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ждём с нетерпением. Новый образ огонь. Наталья, спасибо за ваше творчество», «Образ впечатляет!!! Вы невероятны! Обворожительны!», «Новый образ просто супер», «Как красиво!», «Шикарные ноги Наталья», «Наташенька, ты супер красотка», «Super Star», «Звезда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Могилевская отметила 45-летний юбилей в начале августа. Артистка устроила вечеринку, на которой лично выступила для своих гостей на сцене. Она была в белоснежном наряде, который надела в честь праздника.

Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».

А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".

Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".