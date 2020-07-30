До чого ж гарна

Українська співачка Наталя Могилевська блиснула розкішної фігуркою в короткій сукні

У себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала в пухнастому міні платті, передає Politeka.net. Співачка була на радіо, де із задоволенням позувала перед камерою. На першому фото Могилевська пристрасно притиснулася до молодого хлопця, який, ймовірно, працює на одній з радіостанцій, де була Наталя.

Варто відзначити, що 44-річна Могилевська виглядає чудово. Новий колір волосся допоміг їй скинути кілька років і виглядати свіжою і молодою.

«Спасибі радіостанціям України за прем'єрний тиждень «Білого літака»! 1 000 000 переглядів на YouTube за тиждень, гаряча ротація майже на всіх радіостанціях країни. Це успіх!», - похвалилася Могилевська під фото.

За годину її фото зібрало майже 6 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили масу приємних слів.

«Натуся, прекрасна Натуся. Блондинкаааа суперрр», «Так ви тепер блондинка назавжди?», «Наталія, вам дуже личить колір волосся. Я спочатку вас не впізнала, ви вогонь жінка», «Плаття бомба!», «Наталя, ви красива. Обожнюю вас і вашу творчість», «Як Вам круто в цьому кольорі!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська разом з Катею Осадчою блиснули неймовірною красою в розкішних сукнях.

Нагадаємо, що Могилевська змінилася до невпізнання, фото справило фурор: «На Варнаву схожа».

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