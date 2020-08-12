Українцям розповіли, в якому випадку можливе припинення виплати пенсії

Українські переселенці нерідко стикаються з труднощами з отриманням пенсії. У зв'язку з цим навколо цієї теми ходить багато розмов, проте не вся інформація, яку можна почути, є правдивою.

Втім, є і реальні обґрунтування для хвилювання. Так, інформація про те, що виплата пенсії може бути припинена, якщо не знімати гроші більше 6 місяців поспіль, правдива. Для відновлення виплат в такому випадку пенсіонеру потрібно буде звернутися з письмовою заявою до органів Пенсійного фонду. Після цього протягом 10 днів територіальний орган ПФУ повинен прийняти рішення про відновлення виплат.

При цьому повідомлення про те, що переселенці можуть отримувати виплати тільки через відділення «Ощадбанку» правдиві лише частково. Так, особи з інвалідністю I групи та особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, можуть отримувати пенсію через доставку «Укрпошти».

Зазначимо, що станом на 11 серпня Пенсійний фонд продовжив фінансування пенсій за цей місяць згідно з графіком. На виплати пенсіонерам було виділено 1,6 мільярда гривень. Всього з початку місяця пенсії для українців були профінансовані на загальну суму в 16,9 мільярда гривень.

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