Чиновники з українського уряду попередили громадян про те, що деяким доведеться повернути субсидії

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає "Перший діловий".

"Українці часто "забувають" вказати наявну у них нерухомість, а також автомобілі або інші великі покупки. При цьому вони вважають, що мають право розраховувати на отримання субсидії", - зазначила вона.

За її словами, минулого року чиновники провели "рейд" серед малозабезпечених сімей. В ході цього були виявлені масові зловживання. Завдяки цьому до бюджету повернулося 32,2 мільйона гривень.

В першу чергу, стверджує Лазебна, перевірять за допомогою ризик-орієнтовного підходу. Під це підпадають субсидіанти, у яких вище інших ризик вчинення порушень.

До цього ми розповідали про те, що українців попередили про нову «хитрість» чиновників, які придумали спосіб урізати розмір допомоги.

"Формула в перекладі на звичайну мову виглядає так: спочатку розраховується загальна сума доходу за певний період, а потім вона ділиться на 6. А при підрахунку середньомісячного доходу на одного необхідно вирахувати суму середньомісячного доходу сім'ї, а після розділити її на кількість людей в ній", - йдеться в повідомленні.

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