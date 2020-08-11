У Кабміні обмірковують можливість провести індексацію пенсій для всіх груп пенсіонерів

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що сьогодні при індексації пенсій виплати багатьох пенсіонерів не індексуються. У відомстві хочуть виправити цю ситуацію.

Директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі "Слово і Діло" зазначив, що індексація повинна відбуватися для всіх пенсіонерів. Крім цього, вона повинна бути не нижче рівня інфляції. Він зазначив, що в 2019 році була не дуже висока інфляція – всього 5-6%. Цього року інфляція складе приблизно стільки ж. Тому і пенсії потрібно проіндексувати як мінімум на 6%.

Дорошенко нагадав, що минулого року пенсіонерам додали 15%, але ця індексація була пов'язана з виборами.

"Це було найбільше зростання десь за років 10. Питання в тому, що щорічно пенсія зростає по всіх категоріях людей, але вона росте по-різному», - пояснив Дорошенко.

За словами експерта, на початку 2014 року переважно зростала пенсія військовослужбовців. Потім її зростання призупинили і почали зростати виплати для пенсіонерів загальних категорій. Трохи пізніше зросли і соціальні виплати.

Дорошенко пояснює, що пенсії завжди ростуть нерівномірно. В ідеалі, щоб вони росли однаково.

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