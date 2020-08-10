Російська телеведуча Ольга Бузова показала, як відпочиває на морі в купальнику

Знаменитість опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімку Ольга Бузова позує на яхті в білому купальнику, який підкреслив всі вигини красуні. Дівчина стала на коліна і витягла руки вгору, її літній образ довершили великі сонцезахисні окуляри. Волосся Бузова зібрала в хвіст на потилиці.

"Коли навіть немає слів, щоб передати наскільки мені зараз добре 🙏 🏻 🤍 відпочивати-не працювати 😂 як би не поправитися на мікро відпочинку🐷 😂", - підписала фото Бузова.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд знаменитості в коментарях і залишили багато захоплених компліментів:

"Є з ким спалювати калорії 🤪🤣"; "Вау, красуня💣💣💣💣"; "Ти шикарна🔥"; "Сочі ❤️ Оля я за тебе щиро рада"; "Постать топ🤤🤤🤤"; "Красуня, розумниця щастя вам 😍😘"; "Кайфушка 😍😍😍 Теж зараз балдію на морі"; "найкраща 😍😍🔥"; "Дуже добре💜. Прекрасна😻 😻 😻 😻"; " Красуня!!! Якщо видужаєш, то ми будемо тільки раді тому що богині все до лиця! ❤ ️ 🔥 😍 "; "Ольга,фігура просто бомба 🔥 ви неймовірна,спасибі за взагалі творчість🙏 💗".

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