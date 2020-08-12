24-річна британська співачка Дуа Липа збентежила дивною витівкою
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, яке схоже на дуже незвичайний сон (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Як відомо, Дуа Липа готується презентувати ремікс на пісню "Levitating" за участю Мадонни і Міссі Елліотт. Про це знаменитість повідомила в підписі до кадрів.
Так, на перших секундах Дуа Липа постала в траві з квітами в спокусливій позі. Артистка робила плавні рухи руками і стріляла оченятами в камеру, що наближалася. Потім кадри змінювалися, як калейдоскоп.
Користувачі кинулися коментувати побачене. За лічені хвилини сотні тисяч фоловерів оцінили тизер сердечками.
"Ти моє життя"; "не можу дочекатися"; "Відвал всього господиии", - пишуть у соцмережі.
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Раніше ми повідомляли, Дуа розпалила публіку фото без ліфчика. Дівчина позувала в білих шортах і жовтому топіку, який виявився досить тоненьким. Липа доповнила образ стильними жовтими окулярами, а волосся зібрала в вузол. Дівчина лежала і знімала себе на телефон, показуючи пікантне тіло. І їй це вдалося, адже через тонку тканину топа груди прямо випирали.
"Так, королева", "Люблю Дуа", "Прекрасна", "мій ангел", "Прямо випирають", "красуня", "шалено красива", - відреагували шанувальники в коментарях.
Також ми розповідали, як Липа на фото розляглася на підлозі в досить цікавій позі. Співачка була одягнена в чорні шорти і білу тісну майку. Красуня скинула ліфчик, похвалившись своїм апетитним бюстом, який добре проглядався через тонку тканину.
Нагадаємо, що яскрава Дуа Липа зігнулася, подражнивши молодим тілом в коротких шортиках:»Ангел".
Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Липа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця:"навіть дзеркало почервоніло".