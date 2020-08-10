Известная британская исполнительница Дуа Липа решила порадовать поклонников невероятной красотой в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя королева», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Дуа Липа позирует в латексном платье с эффектным декольте. Красотка решила изогнуться и застыть, ради пикантного кадра. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Чудо женщина», «огонь девка!», «о мой бог», «королева музыки», «Дуа – ты лучшая», «офигенный вид», «роскошные изгибы», - пишут они.

Популярная британская исполнительница Дуа Липа сверкнула естественной красотой во время отдыха на природе

Так, красотка позирует сидя на природе в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Приспущенный наряд засветил на камеру идеальные изгибы знаменитости. Фотографию красотка никак не подписала, хотя ее поклонники буквально «взорвались» комплиментами.

«Идеальная малышка», «очень мило», «невероятный вид», «королева!», «хотел бы присесть с тобой», «божественная Дуа», «ты идеал», «лучшая просто», «богиня! Повезло же кому-то», — пишут они.

Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".

Также Politeka писала, что Дуа Липа растаяла в объятиях брата Беллы Хадид, интимные кадры облетели сеть: "Ох, детки".