Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила ідеальною фігурою в сміливому костюмі

У себе в Instagram зірка опублікувала свіже фото, передає Politeka.net. Модель розвалилася на підлозі в пікантній позі. На ній була одягнена хутряна піжама з дуже короткими шортиками. Дівчина сиділа на підлозі, закинувши ніжку. Красуня частково засвітила свою апетитну "п'яту точку" і спокусливі стегна. Варто відзначити, що в такому костюмі модель виглядала дуже мило. Поруч з нею лежала собачка.

Як відомо, Жизель Олівейра любить влаштовувати фотосесії в домашніх умовах. На карантині вона регулярно фарбувалася, вбиралася і фотографувалася, щоб щодня радувати своїх шанувальників.

Всього за 10 хвилин її новий пост зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра покрасувалася в коротеньких шортиках, оголивши свої неймовірно красиві ніжки. Дівчина присіла, широко розставивши ноги. Поза вийшла дуже гарячою.

Крім цього, нещодавно модель поділилася яскравими фотографіями з відпочинку. Жизель, яка працювала з брендом нижньої білизни і купальників, показала свою неймовірну фігуру в райдужному бікіні. Зірка засвітила прес, стрункі ніжки і красиві груди.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра зухвало вигнулася в крихітному купальнику:"від цих форм стає жарко".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто пушка".