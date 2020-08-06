Знаменита модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала романтичний образ в корсеті

Зірка поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фотографіях Жизель позує на балконі багатоповерхівки, насолоджуючись променями літнього сонця. Увагу до себе тут же привертає оригінальний наряд моделі. Так, для фотосесії Олівейра одягла білий корсет з легкої, напівпрозорої тканини. Наряд прикрашений ніжними рожевими квітами, що робить образ моделі ще більш романтичним.

Красуня вирішила обійтися мінімумом макіяжу, тому її обличчя виглядає свіжо і природно. Розкішне волосся моделі вільно майорить на вітрі. Видно, що модель отримує від фотосесії справжню насолоду.

Шанувальники Олівейри залишили під знімками безліч лайків і захоплених коментарів.

Раніше ми писали, що Олівейра поділилася свіжими фотографіями в своєму Instagram.

На фото Олівейра позує в простій домашній обстановці, виставляючи напоказ своє підтягнуте тіло в облягаючому вбранні для занять йогою. Її блакитний костюм складається з топа з оригінальним декором у вигляді великих дірок на спині і обтягуючих штанів.

Модель позує спиною до камери, тому глядачі можуть по повній насолодитися ракурсом, який дозволяє красуні виставити свою апетитну п'яту точку в найвигіднішому світлі і не приховує нічого.

Шанувальники знаменитої моделі залишили під знімками безліч захоплених відгуків, в яких гідно оцінили красу зірки.

Нагадавши, розкішна брюнетка з Victoria's Secret виставила напоказ самий ласий шматочок:"цей ракурс не приховує нічого".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з Victoria's Secret подражнила апетитними булочками в штанях для йоги.

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки".