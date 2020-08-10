Знаменита модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра покрасувалася ідеальним тілом в яскравому купальнику

Красуня поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках зірка насолоджується свіжим морським бризом на узбережжі Каліфорнії. Модель демонструє своє засмагле тіло на тлі хвиль і піску.

На ній яскравий купальник в кольорах веселки з оригінальними плавками з високою посадкою, які оголюють стегна моделі. Жизель граціозно вигинається на кадрах, демонструючи шанувальникам свою пишну п'яту точку, схожу на стиглий «горішок».

На другому фото можна побачити ідеальний накачаний прес дівчини, над яким їй явно довелося попрацювати.

На знімках Олівейра позує без косметики, демонструючи шанувальникам свою природну красу.

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На фотографіях Жизель позує на балконі багатоповерхівки, насолоджуючись променями літнього сонця. Увага до себе тут же привертає оригінальний наряд моделі. Так, для фотосесії Олівейра одягла білий корсет з легкої, напівпрозорої тканини. Наряд прикрашений ніжними рожевими квітами, що робить образ моделі ще більш романтичним.

Красуня вирішила обійтися мінімумом макіяжу, тому її обличчя виглядає свіжо і природно. Розкішне волосся моделі вільно майорять на вітрі. Видно, що модель отримує від фотосесії справжню насолоду.

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