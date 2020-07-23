Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко забула про сором і блиснула неймовірною красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Перевірено

Що за диво місця, які мені вдалося відвідати! Іноді я не вірю своїм очам, але все це справжнє, все це виткане руками природи ❤️ Нам залишається лише берегти цю красу!» – йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Тодоренко позує в одному купальнику, ефектно виставивши на камеру розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Така красива і яскрава 😍😍😍 захоплююся тим, як швидко ви повернулися в форму після пологів», «українська Белуччі», «Яка чудова природа...ви теж нічого», «Регіна, одягніться», «суперовський вигляд», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила красою під час відпочинку і планами

«Відразу 3 відмінні новини😃😃😃😃😍😍😍😍😍!!! Ми з моєю командою готуємо 3 крутих телевізійних проєкти: Перший ви всі дуже довго чекали, Другий навіть і подумати не могли про таке, Третій обов'язково в цьому році отримає ТЕФІ! Просто хотіла поділитися з вами своєю радістю і трохи заінтригувати. Поки не можу розповісти всіх подробиць, але дико хочу вас здивувати», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак