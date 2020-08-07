Популярна телеведуча Регіна Тодоренко "розтанула" в руках незнайомця у всіх на очах

Зірка бере участь у російському шоу "Льодовиковий період", пише Politeka.net. Зірка опублікувала пост, присвячений зйомкам, у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Регіна на руках свого відомого партнера-фігуриста виконує кілька фігур. Цікаво, як відреагує чоловік зірки, Влад Топалов, на те, що її чіпає інший чоловік... Раптом буде рвати і метати.

Поки рухи зірки не особливо впевнені, але, можливо, до початку сезону вона набереться досвіду.

Зірка вибрала для занять обтягуючий костюм, який підкреслив всі її достоїнства. При цьому волосся зірки були зібрані в довгий хвіст.

"Понеслася #Льодовиковийперіод", - підписала кадри телеведуча.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це так здорово! Що ти береш участь!", "Круто!!! Ти така молодець!!! Я так пишаюся!!! 🔥 🔥 ", "Удачі на шоу!", "Вау це чудово🙌 я так кричала коли на тейкводно в дитинстві ходила🤣", " розумничка, Регіна👍 🏻", "Нічого собі!ось це вже рівень😍 🔥❤", "👏 👏 👏це дуже круто, молодець!😍 😍 🔥 🔥 ", "Вауууууу😻 😻 😻", "нафіга знову цей відстій "Льодовиковий період'? Адже ви все не фігуристи катаєтеся як корови на льоду. Своєю б справою займалися", "яка грація", " Регіна це ти? Не впізнала взагалі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вирішила показати кадр, на якому блиснула формами і яскравим природним виглядом в одному лише жовтому купальнику без принтів.

Дівчина доповнила образ акуратною хусткою жовтого кольору з різнокольоровим принтом. Шанувальники позитивно оцінили образ зірки.

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