40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, поразила красотой в купальнике
Звезда ведет страничку в Инстаграм с завидной регулярностью, публикуя различные фото, сообщает Politeka.net. В этот раз "девушка Бонда" продемонстрировала изгибы в красивом купальнике.
Ольга предстала в лифчике со змеиным принтом и поясками чуть ниже груди. Небольшие прелести в столь смелом купальнике смотрелись великолепно.
Несколько поясков под грудью подчеркнули стройность известной модели.
Плавки также имели поясок, на которых и держались. Они были небольшими и еле прикрывали самые пикантные места.
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Куриленко позировала, вероятно, на борту судна. Она немного выгнулась, демонстрируя совершенную талию и упругие ягодицы.
Красотка подняла волосы вверх и смотрела куда-то вдаль.
"Размышляя о жизни. Если вы не готовы к боли, то закрываете возможность для любви. 🙏", - подписала фото актриса.
За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Оля, вы красотка😍🍒🌹🌹🌹🌹", "Фото не понравилось, Ольга , Ваше лицо делает 90%", - написали русскоязычные пользователи сети.
Напомним, Ольга Куриленко удивила внешностью в парике. Звезда сидела в кресле на балконе с озадаченным выражением лица.
Актриса оделась в вязаную кофту, а в руках держала тлеющую сигарету. Но особое внимание привлекла прическа девушки - она надела парик под каре цвета платиновый блонд.
Стоит отметить, что в таком виде знаменитость появилась в фильме "Земля забвения" 2011 года выхода.
Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».
Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".
Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».