40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, поразила красотой в купальнике

Звезда ведет страничку в Инстаграм с завидной регулярностью, публикуя различные фото, сообщает Politeka.net. В этот раз "девушка Бонда" продемонстрировала изгибы в красивом купальнике.

Ольга предстала в лифчике со змеиным принтом и поясками чуть ниже груди. Небольшие прелести в столь смелом купальнике смотрелись великолепно.

Несколько поясков под грудью подчеркнули стройность известной модели.

Плавки также имели поясок, на которых и держались. Они были небольшими и еле прикрывали самые пикантные места.

Куриленко позировала, вероятно, на борту судна. Она немного выгнулась, демонстрируя совершенную талию и упругие ягодицы.

Красотка подняла волосы вверх и смотрела куда-то вдаль.

"Размышляя о жизни. Если вы не готовы к боли, то закрываете возможность для любви. 🙏", - подписала фото актриса.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Оля, вы красотка😍🍒🌹🌹🌹🌹", "Фото не понравилось, Ольга , Ваше лицо делает 90%", - написали русскоязычные пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко удивила внешностью в парике. Звезда сидела в кресле на балконе с озадаченным выражением лица.

Актриса оделась в вязаную кофту, а в руках держала тлеющую сигарету. Но особое внимание привлекла прическа девушки - она надела парик под каре цвета платиновый блонд.

Стоит отметить, что в таком виде знаменитость появилась в фильме "Земля забвения" 2011 года выхода.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».