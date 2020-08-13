Українські знаменитості вирішили показати, хто з них крутіший у новому сезоні шоу "Танці з зірками"

Вже кілька років поспіль на одному з українських телеканалів знімають шоу про танці, в якому змагаються відомі особистості, пише Politeka.net. Цього року, починаючи з осені, за перемогу поборються понад 10 знаменитостей.

На офіційній сторінці проекту "Танці з зірками" з'явилися імена 14 учасників.

І так, на паркеті з'являться солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська і фронтвумен "The HARDKISS" Юлія Саніна.

Співак і автор пісень Олег Винник і телеведуча Ольга Фреймут

Дві колишні учасниці групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос.

Актриса, зірка серіалу "Папік «Дар'я Петрожицька і актор фільму» Чорний ворон" Тарас Цимбалюк.

Телеведучий Дмитро Танкович і реп-виконавиця Alyona Alyona.

Саундпродюсер, учасник груп "MOZGI" Позитив - Олексій Завгородній, та фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець.

Український футболіст Сергій Мельник актор, зірка серіалу "Великі Вуйки" Арам Арзуманян.

Майже за добу пост зібрав близько 20 тисяч лайків. У коментарях користувачі мережі активно обговорювали, за кого збираються вболівати:

"Юлія Саніна❤️"," я буду голосувати за пару Юля Саніна і Дмитро Жук", "Слава Камінська і Дмитро Дігусар", "Саніна і Дімопулус", " Позитив💥", " спасибі, що без тих ким лякали🤪 🤪 🤪"," я розгубилася, за кого вболівати ?! 😊 ", "Це буде🔥, швидше б вже була прем'єра", " Юлечка Саніна💓 💓 💓", "вболіватиму за Юлію Саніну і Олю Фреймут! Коли ви запросите МЕЛОВИНА ??? ", "Санта Дімопулос (серед жінок) та Сергій Мельник (серед чоловіків) ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ "," Ой, навіть не знаю ... (будемо дивитися далі по танцях ⭐".

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