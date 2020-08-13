Украинские знаменитости решили показать, кто из них круче в новом сезоне шоу "Танці з зірками"

Уже несколько лет подряд на одном из украинских телеканалов снимают шоу о танцах, в котором соревнуются известные личности, пишет Politeka.net. В этом году, начиная с осени, за победу поборются более 10 знаменитостей.

На официальной странице проекта "Танці з зірками" появились имена 14 участников.

И так, на паркете появятся солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и фронтвумен «The HARDKISS» Юлия Санина.

Певец и автор песен Олег Винник и телеведущая Ольга Фреймут

Две бывшие участницы группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и актер фильма «Черный ворон» Тарас Цимбалюк.

Телеведущий Дмитрий Танкович и рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Саундпродюсер, участник групп «MOZGI» Позитив - Алексей Завгородний, и фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец.

Украинский футболист Сергей Мельник актер, звезда сериала «Большие Вуйки» Арам Арзуманян.

Почти за сутки пост собрал около 20 тысяч лайков. В комментариях пользователи сети активно обсуждали, за кого собираются болеть:

"Юлия Санина❤️", "Я буду голосовать за пару Юля Санина и Дмитрий Жук", "Слава Каминская и Дмитрий Дигусар", "Санина и Димопулус", "Позитив 💥", "Спасибо, что без тех кем пугали🤪🤪🤪", "Я растерялась, за кого болеть ?! 😊", "Это будет 🔥, скорее бы уже была премьера", "Юлечка Санина 💓💓💓", "болею за Юлию Санину и Олю Фреймут! Когда вы пригласите МЕЛОВИНА ??? "," Санта Димопулос (среди женщин) и Сергей Мельник (среди мужчин) ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ "," Ой, даже не знаю ... (будем смотреть дальше по танцам ⭐".

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