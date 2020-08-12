Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася новим фото артиста і розповіла, що відбувається в їхній родині після смерті його сина

21-річний син відомого українського співака Павло Павлик пішов з життя минулого тижня після довгої боротьби з раком. При цьому його батько і його молода дружина вже зараз готуються повертатися до роботи.

Як повідомляє Politeka.net, гнів українців викликали пости Репяхової в Instagram. Так, дівчина вже забула про жалобу і почала активно вести свою сторінку, ділячись подробицями свого життя і кадрами свіжого манікюру. Деякі люди почали надсилати дівчині незадоволені повідомлення, про що вона також розповіла в Сторіз.

Після хвилі негативу Репяхова зробила заяву про те, що вони з Павликом мають намір продовжувати працювати і повертатися до звичного життя.

"Хочу попередити відразу всіх незадоволених! З завтрашнього дня у нас починається робота і звичне життя! Вибачте, що я знімаю сторіз. Вибачте, що ми продовжуємо жити. Вибачте нас за це! Вибачте, що Віктор не в депресії. Вибачте, що він не запив, не наклав на себе руки! Я розумію, що вам краще, коли нам погано! Але так склалося, що є робота і є сенс жити далі. Якщо ви з якоїсь причини не згодні з нами, просто пройдіть повз і живіть! І дякуйте Б-га за те, що ваші діти живі!" ,- написала Репяхова.

Вона також поділилася новим фото Павлика, на якому на носі у співака помітна невелика ранка.

"Вранці вилив на себе гарячу воду. Увечері вдарив ніс", - підписала знімок дружина артиста.

Нагадаємо, що 7 серпня стало відомо про те, що Павло Павлик пішов з життя після тривалої боротьби з раком. З 2018 року Павло безуспішно боровся з важкою хворобою - саркомою хребців. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії, проте лікування виявилося безуспішним, і хлопець від Нього відмовився.

Нагадавши, стан Павлика після трагедії з сином нестабільний, молода дружина не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.

Також Politeka писала, що сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото: на прощанні почули дивовижне послання.