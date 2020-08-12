Потап несподівано "відростив" волосся і бороду і здивував шанувальників різко постарілим виглядом

Популярний український артист і чоловік Насті Каменських опублікував нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Потап сам на себе не схожий. Так, обличчя артиста виглядає неабияк постарілим, на його голові замість звичної лисини красується довге сиве волосся, а обличчя обрамляє пишна борода. Його дружина явно не зраділа б такій різкій зміні іміджу чоловіка.

Секрет такого перетворення виявився простий: Потапа загримували для зйомок у фільмі «Скажене весілля 3», де він виконує роль батька Євлампія. У підписі до посту репер розповів, що його зйомки вже почалися.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати пост.

"Я радий що буде третя частина. Чекаю з нетерпінням", "Потап чудовий просто!", "З вас дуже ульотний Дід Потап", "бідний Потап, ось до чого карантин привів!", "Ось чого Потапу не вистачало весь цей час! Волосся!", "Все красивіше і красивіше стаєте", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Настя Каменських розповіла про достоїнства свого чоловіка - репера Потапа. Вона опублікувала спільне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімку Настя і Потап відображені біля басейну, вони ніжно тримаються за руки і випромінюють любов. Олексій нахилився до своєї дружини і поцілував її в щоку, яку Каменських із задоволеною посмішкою підставила під його губи.

"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) - геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди відчуваю себе як за кам'яною стіною", - поділилася Настя Каменських.

Нагадаємо, щаслива Настя Каменських показала, чим її підкорив Потап.

Як повідомляла Politeka, Каменських без розуму від своїх новонароджених малюків, Потап зняв хвилини ніжності.

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