Потап неожиданно «отрастил» волосы и бороду и удивил поклонников резко постаревшим видом

Популярный украинский артист и муж Насти Каменских опубликовал новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Потап сам на себя не похож. Так, лицо артиста выглядит изрядно постаревшим, на его голове вместо привычной лысины красуются длинные седые волосы, а лицо обрамляет пышная борода. Его жена явно не обрадовалась бы такой резкой смене имиджа супруга.

Секрет такого преображения оказался прост: Потапа загримировали для съемок в фильме «Скажене весілля 3», где он исполняет роль отца Евлампия. В подписи к посту рэпер рассказал, что его съемки уже начались.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать пост.

«Я рад что будет третья часть. Жду с нетерпением», «Потап великолепен просто!», «Из вас очень улетный дед Потап», «Бедный Потап, вот до чего карантин привел!», «Вот чего Потапу не хватало всё это время! Волос!», «Всё краше и краше становитесь», - пишут люди.

До этого мы писали, что Настя Каменских рассказала о достоинствах своего мужа - рэпера Потапа. Она опубликовала совместное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимке Настя и Потап запечатлены у бассейна, они нежно держатся за руки и излучают любовь. Алексей наклонился к своей супруге и поцеловал ее в щеку, которую Каменских с довольной улыбкой подставила под его губы.

"Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - поделилась Настя Каменских.

Напомним, счастливая Настя Каменских показала, чем ее покорил Потап.

Как сообщала Politeka, Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности.

Также Politeka писала, что счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта.