Украинская певица Настя Каменских рассказала о достоинствах своего мужа - рэпера Потапа

Она опубликовала совместное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

На снимке Настя и Потап запечатлены у бассейна, они нежно держатся за руки и излучают любовь. Алексей наклонился к своей супруге и поцеловал ее в щеку, которую Каменских с довольной улыбкой подставила под его губы.

Потап нарядился весьма по-летнему: в белую футболку, шорты до колен и кеды. Настя выбрала образ практически ему в тон: кремовое платье, такого же цвета рубашка, наброшенная на плечи, а также коричневая сумочка.

"Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - поделилась Настя Каменских.

Пользователи социальной сети сделали паре много комментариев и предположили, что певица находится в положении:

"Ураааа, животик 😍😍"; "У вас такой животик, вы беременна😉?"; "Беременная"; "Лешик как то старо выглядит, ну есть деньги заняться можно собой"; "хочу мужа, который будет говорить обо мне с таким же восхищением, как Алексей говорит о Насте ♥️😍".

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".