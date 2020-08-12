Популярна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників енергійними рухами на камеру

Як соообщает Politeka.net, вона опублікувала запальне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте вниз). "Настрій сьогодні-танці", - підписала Настя Каменських.

На відеозаписі співачка влаштувала спекотні танці в своїй гардеробній кімнаті, поки її чоловік Потап не бачить. Вона вбралася в білий топ і спідницю, тісно обтягуючу стегна. Волосся знаменитість зібрала у великий пучок на голові. У такому вигляді Настя Каменських вирішила потанцювати: вона мотала головою, трясла своєю п'ятою точкою, нахиляла тулуб і просто плескала. Наостанок виконавиця спокусливо підморгнула глядачам.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили танцювальний талант Каменських про ставили їй багато відгуків, деякі розкритикували витівку української артистки:

"Це жах"; "та народи нарешті, буде, чим зайнятися"; "Господи, Настя, тобі скільки років???? Це виглядає жахливо!"; "Обожнюю, як завжди-чарівна"; " Настьона, це на тебе спека так впливає? Що за дивні рухи?"; "👏👏👏класна..."; "Красоточка"; " яка ж ви класна все таки! Прям дивитися і не намилуватися!"; "Що це за дичина".

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