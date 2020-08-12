Актриса "Квартала 95" Александра Машлятина приятно удивила красотой на пляже

Как сообщает Politeka.net, знойное фото появилось на странице "Женского квартала" в социальной сети "Инстаграм".

Для отдыха на море Саша надела яркий красный купальник в белый горошек. Судя по фото, она недавно вышла из воды - волосы еще не успели высохнуть. Она сидит на шезлонге, посадив себе на колени симпотичного щенка с желтым ошейником. Как видно по радостному лицу Машлятиной, она очень рада встрече с четвероногим другом, да и он остался очень доволен.

"Видели ли вы что-то милее этого фото?", - поинтересовалсь авторы публикации.

Ранее другая участница, Екатерина Никитина, показала свои летние кадры, сделанные на море. Девушка вышла покупаться и позагорать в желтом купальнике с рисунком ярко-алых губ. Она опустилась на колени на пляже у самой воды, позволив мокрым волосам небрежно струиться по телу. Актриса улыбалась и слегка наклонила тело, чтобы показать его идеальные изгибы во всей красе.

Кроме того, своим отдыхом в соцсетях хвасталась Ирина Сопонару, которая показала поклонникам свой снимок в черном купальнике. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

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