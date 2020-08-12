Відома українська модель Олена Омович вразила формами у відвертому вбранні під час відвідування дельфінарію

Популярна інста-діва, яка встигла прославитися як "українська Кардашьян", поділилася кадрами своїх розваг в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз модель відпочиває в Одесі і періодично ділиться з підписниками кадрами свого проведення часу. Вона розповіла, що в готелі, де вона зупинилася, є свій дельфінарій і сьогодні Омович вирішила познайомитися з його мешканцями.

На знімках дівчина позує біля самого краю басейну, із задоволенням спілкуючись з дельфінами. При цьому навіть для такого заняття красуня примудрилася підібрати відвертий наряд. На ній білий костюм з коротких шортиків і топа з глибоким декольте, з якого практично вивалюються груди Омович, які недавно досягли шостого розміру.

Модель зі щасливою посмішкою гладить дельфінів, які підпливли прямо до неї, і дозволяє їм «цілувати» себе в щоку. Заради таких кадрів Омович нахилилася до самої води, витончено вигнувши спинку.

Шанувальники красуні тут же відреагували на її новий пост.

"які красиві фотографії", "по гладкості шкіри-однакові! Як у змаганні інтелектів?", "Ооо як же це прекрасно", "яка ви красива", "тобі дуже йде!", "Дельфіни моя любов", "смішно прям, хіхі", "всі кайфові, особливо 2)", - пишуть коментатори.

Нагадавши, Українська Кардашьян ледве вмістила шостий розмір у вузенький топ.

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