22-річна мешканка Будапешта (Угорщина) Барбара Луна Сіпос, яка зробила десяток операцій, похвалилася зовнішністю в мережі

Модель прославилася в Інтернеті, завдяки своїй незвичайній зовнішності, повідомляє Politeka.net. Ще в дитинстві красуня полюбила ляльку "Барбі". Подорослішавши, зірка мережі зробила масу операцій, щоб більше походити на свого кумира.

Модель завела аккаунт в Instagram, де ділиться фото та відео, на яких демонструє свою зовнішність.

Так, в одному з останніх сторіз Барбара постала в сірій міні-сукні з великим вирізом на грудях. Принади ледь не вивалювалися з великого розрізу - аж дух перехоплює.

Зірка пограла принадами перед камерою, прибравши волосся з боків.

При цьому не можна не відзначити велику схожість Луни з лялькою. Крім великих грудей і тонкої талії, модель зробила макіяж з акцентом на пишні вії. Її очі виглядали величезними.

Красуня посміхалася і навіть робила губи "бантиком". Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз.

Варто відзначити, що зараз на сторінку "Барбі" підписано 21,2 тисячі осіб.

Нагадаємо, Барбара Луна Сіпос стала робити операції з 17 років. Кошти на зміни їй давав чоловік. Так, красуня витратила близько 170 тисяч доларів.

Модель зробила собі дві ринопластики, збільшила груди і сідниці, відкоригувала форми нижньої щелепи і чола.

Однак після того, як зірка зробила всі ці операції, до неї перестали серйозно ставитися. Раніше блондинка працювала секретаркою, але їй довелося звільнитися, адже чоловіки просто "божеволіли" за її красою.

Нагадаємо, що зірка Instagram пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "кращий вигляд".

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