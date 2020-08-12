Люди сильно ризикують, відповідаючи на такі повідомлення

Шахраї під виглядом Приватбанку намагаються роздобути особисті дані українців

Про це на своїй сторінці у Фейсбук застерегла українка Оксана Жила, яка сама зіткнулася з аферистами.

Жінка поділилася скріншотами повідомлення від "ПриватБанку", в яких йдеться про зарахування на карту кредитних коштів у розмірі 4 тисяч гривень. При цьому сайт просить користувача ввести свій номер телефону. Сайт, на якому опубліковано повідомлення, називається «ПриватКредит».

"Хочу застерегти - це не ПриватБанк! Не заповнюйте і не надсилайте ніякої інформації шахраям", - підписала скріншоти Українка.

Реклама фейкового аккаунта "банку" розміщена в соцмережах.

Українці в коментарях дякують за попередження. Одна з коментаторів поділилася власною історією.

«Ось таке теж нещодавно надішло. Зателефонувавши спеціально, щоб перевірити яку ж "локшину'' вони вішають. Представлялися агентами ПриватБанку, крім всієї інформації по карті, просили назвати код cvv, розповідали, що це ваше відділення банку", - написала жінка, поділившись скріншотом повідомлення від шахраїв.

Зазначимо, що клієнти ПриватБанку також скаржаться на проблеми з банком. Так, на сайті Мінфін з'явився відгук, в якому українець розповів про те, як не зміг збільшити кредитний ліміт на карті всього на 3 тисячі гривень.

"Думав, що буде просто, адже це зовсім не велика сума і історія оплат в банку без будь - яких косяків, але, в підсумку отримав відмінне нічого... сходив у відділення, пояснив консультанту, вона подала заявку, але і так нічого не отримав я", - поділився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку повідомили, що враховують безліч факторів при встановленні розміру кредитного ліміту.

"Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від Банку, де буде вказано, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися" ,- йдеться у відповіді.

Нагадавши, популярна послуга ПриватБанку виявилася з підступом, гроші не повернуть.

Як повідомляла Politeka, Приватбанк терміново заявив про нові правила оплати, що змінилося.

Також Politeka писала, що ПриватБанк стягнув з картки "бонуси" і викликав гнів у клієнта.