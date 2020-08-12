Це ж треба такому статися

Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк приголомшив мережу

Як повідомляє Politeka.net, Михайлюк вдався до популярного серед блогерів способу наростити аудиторію в соцмережі.

Молодий пілот заявив про розіграш грошей, але багато хто не повірив у правдивість затії.

Михайлюк багатьох розчарував своїм вчинком. У мережі написали, що і йому не вийшло уникнути такої важкої недуги, як зоряна хвороба.

"Розвод», «брехня», «Ой, не ганьба, ну правда", " коротше зрозуміло, як він пройшов на проект. Добрі люди роблять добро тихо", "сумно! Думала, він мій улюблений холостяк буде, але ні! Зоряна хвороба теж проковтнула", "Макс, досить займатися дурницями», «розвод повний», "от брехня", - пишуть в коментарях фоловери Михайлюка.

Ми також писали, що близько місяця тому чутки про нову кохану Макса підтвердилися, коли друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею Дашею.

І хоча спочатку пара не прокоментувала відносини, намагаючись не давати ніяких подробиць про особисте життя, через пару днів після цього, все ж заявила про новий статус публічно.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми...".