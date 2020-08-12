Это ж надо такому произойти

Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк огорошил сеть

Как сообщает Politeka.net, Михайлюк прибегнул к популярному среди блогеров способу нарастить аудиторию в соцсети.

Молодой пилот заявил о розыгрыше денег, но многие не поверили в правдивость затеи.

Михайлюк многих разочаровал своим поступком. В Сети написали, что и ему не получилось избежать такого тяжелого недуга, как звездная болезнь.

«Развод», «Вранье», «Ой, не позорься, ну правда», «Короче понятно, как он прошел на проект. Добрые люди делают добро тихо», «Печально! Думала, он мой любимый холостяк будет, но нет! Звездная болезнь тоже проглотила», «Макс, хватит заниматься ерундой», «Развод полный», «Вот вранье», - пишут в комментариях фолловеры Михайлюка.

Мы также писали, что около месяца назад слухи о новой возлюбленной Макса подтвердились, когда друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой Дашей.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".