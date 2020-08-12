Вірогідна кохана Гаріка Харламова Яна Кошкіна вразила формами у відвертій сукні в компанії відомого українця

Як пише Politeka.net, відомій російській актрисі і блогерці Яні Кошкіній приписують роман з Харламовим, який тільки недавно оголосив про розлучення з дружиною Христиною Асмус. При тому, що самі зірки ці чутки не підтверджують, їх шанувальники знаходять все нові докази.

Днями Кошкіна стала співведучою на одному із заходів в російській Уфі з українським шоуменом Антоном Лірником. Вона поділилася відео з фрагментом своєї драматичної появи в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, на відео Кошкіна граціозно дефілює під музику в розкішній білій сукні, схожій на весільну. Глибоке декольте вбрання так і приковує погляд до пишних грудей красуні, а його оригінальні прикраси з напівпрозорими вставками лише підсилюють ефект.

"Люблю виступати... У всіх сенсах цього слова. Пощастило звичайно Антону Лірнику зі співведучою", - написала Кошкіна.

Її шанувальники тут же почали обговорювати ведучу і її зухвалий образ.

"Сукня прям на весілля", "Блін я аж раз 10 вихід переглянула, ну шикарна нічого не скажеш", "сукня шикарна і ви в ній незрівнянні", "Всі слиною подавилися", "Фартануло пацану", "бідні прибиральниці калюжі зі слиною всю ніч напевно прибирали", "Феєричненько вийшла!!! Мужчинки очі поламали! Так їх, так Яна!", "Де твій Бульдог...?!", "Чоловіки просто падають і штабелями лягають!", "Фати не вистачає. Майбутня дружина Харламова показала весільну сукню", - пишуть люди.

Відзначимо, раніше Кошкіна з іронією прокоментувала чутки про роман з Харламовим, зазначивши, що вони відходять на другий план після питань про її можливу роботу ведучою "Дом-2".

Нагадавши, спекотна обраниця Харламова показала в декольте, чим краще Асмус.

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус коротає самотність з пишногрудою красунею.

Також Politeka писала, що мережа кипить через позашлюбну дитину Харламова, на кого "проміняли" Асмус.