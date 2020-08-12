Предполагаемая возлюбленная Гарика Харламова Яна Кошкина впечатлила формами в откровенном платье в компании известного украинца

Как пишет Politeka.net, известной российской актрисе и блогерше Яне Кошкиной приписывают роман с Харламовым, который только недавно объявил о разводе с женой Кристиной Асмус. При том, что сами звезды эти слухи не подтверждают, их поклонники находят все новые доказательства.

На днях Кошкина стала соведущей на одном из мероприятий в российской Уфе с украинским шоуменом Антоном Лирником. Она поделилась видео с фрагментом своего драматического появления в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, на видео Кошкина грациозно дефилирует под музыку в роскошном белом платье, похожем на свадебное. Глубокое декольте наряда так и приковывает взгляд к пышной груди красотки, а его оригинальные украшения с полупрозрачными вставками лишь усиливают эффект.

«Люблю выступать... Во всех смыслах этого слова. Повезло конечно Антону Лирнику с соведущей», - написала Кошкина.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать ведущую и ее дерзкий образ.

«Платье прям на свадьбу», «Блин я аж раз 10 выход пересмотрела, ну шикарна ничего не скажешь», «Платье шикарное и Вы в нем бесподобны», «Все слюной подавились», «Фартануло пацану», «Бедные уборщицы лужи из слюней всю ночь наверное убирала», «Фееричненько вышла!!! Мужчинки глаза поломали! Так их, так Яна!», «Где твой Бульдог...?!», «Мужчины просто падают и штабелями ложатся!», «Фаты не хватает. Будущая жена Харламова показала свадебное платье», - пишут люди.

Отметим, ранее Кошкина с иронией прокомментировала слухи о романе с Харламовым, отметив, что они отходят на второй план после вопросов о ее возможной работе ведущей «Дом-2».

Напомним, знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус.

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой.

Также Politeka писала, что сеть кипит из-за внебрачного ребенка Харламова, на кого "променяли" Асмус.