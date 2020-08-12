В Україні з 13 серпня стартує вступна кампанія до ВНЗ для абітурієнтів, які склали ЗНО. Стало відомо, у скільки обійдеться знімання житла для майбутніх студентів

Про те, з якими цінами на оренду квартири або кімнати можуть зіткнутися новоявлені студенти в різних містах країни, повідомляється в матеріалі "Сьогодні".

Так, наголошується, що найбільше студентів щорічно з'їжджається до Києва, адже саме там розташовується найбільше вузів. У столичному Політеху на питання журналістів відзначили, що незважаючи на епідемію китайського вірусу правила поселення в гуртожиток при вузі в цьому році залишаться такими ж.

Що стосується знімання житла, то аналітики з центру Dom.RIA повідомляють, що оренда "однушки" в центральних районах Києва недалеко від КНУ і Києво-Могилянської академії обійдеться студентам в 10,4 тис.грн; в Солом'янському районі поруч з КПІ, НАУ, КНЕУ ІНМУ – в 9,3 тис. грн; в Деснянському районі поруч з КНТЕУ – в 8 тис. грн.

У свою чергу, аналітики OLX відзначають, що найвигіднішими для знімання житла в столиці можна вважати Деснянський, Святошинський і Дніпровський райони. При цьому, як і в інших містах, найдешевше знімати кімнату. Так, минулого місяця в першому районі кімнату можна було зняти за 3 тис.грн, однушку – за 6,7 тис. грн, двушку – за 8 тис. грн, а трійку – за 10 тис. грн.

Аналітики відзначають, що житло недалеко від топових вузів інших великих українських міст не набагато дешевше, ніж у Києві. Так, У Харкові кімнату можна зняти за 3 тис.грн на місяць, однокімнатну квартиру – за 7 тис. грн, двокімнатну за 12 тис. грн, а трикімнатну – за 16 тис. грн.

У Дніпрі вартість оренди кімнати складе 2 тис.грн, однушки – 6,5 тис. грн, двушки – 8 тис. грн, а трикімнатної – 11 тис. грн.

У Львові зняти кімнату можна за 3 тис.грн, однушку – за 7 тис. грн, двушку – за 9 тис. грн, а троячку за 12 тис. грн.

В Одесі вартість оренди кімнат аналогічна, а ось за зйомку доведеться викласти від 9 тис.грн. Знімання двушки обійдеться в середньому 10,6 тис.грн, а троячки – в 16,8 тис. грн.

Зазначимо, що цього року в зовнішньому незалежному тестуванні взяли участь близько 379 тисяч осіб. Кількість учасників, які набрали максимальний тестовий бал у 200 одиниць цього року склала 447 осіб.

Нагадавши, абітурієнтам несподівано роздадуть по 5 тисяч гривень, кому чекати грошей.

Як повідомляла Politeka, абітурієнтів терміново попередили про новий предмет, що ще доведеться вчити.

Також Politeka писала, що бунт проти результатів ЗНО-2020, оголошено доленосний вердикт: до чого повинні бути готові українці.