В Украине с 13 августа стартует вступительная кампания в вузы для абитуриентов, сдавших ЗНО. Стало известно, во сколько обойдется съем жилья для будущих студентов

О том, с какими ценами на аренду квартиры или комнаты могут столкнуться новоявленные студенты в разных городах страны, сообщается в материале «Сегодня».

Так, отмечается, что больше всего студентов ежегодно съезжается в Киев, ведь именно там располагается больше всего вузов. В столичном Политехе на вопрос журналистов отметили, что несмотря на эпидемию китайского вируса правила поселения в общежитие при вузе в этом году останутся прежними.

Что касается съема жилья, то аналитики из центра DOM.RIA сообщают, что аренда «однушки» в центральных районах Киева недалеко от КНУ и Киево-Могилянской академии обойдется студентам в 10,4 тыс. грн; в Соломенском районе рядом с КПИ, НАУ, КНЭУ ИНМУ – в 9,3 тыс. грн; в Деснянском районе рядом с КНТЭУ – в 8 тыс. грн.

В свою очередь, аналитики OLX отмечают, что самыми выгодными для съема жилья в столице можно считать Деснянский, Святошинский и Днепровский районы. При этом, как и в остальных городах, дешевле всего снимать комнату. Так, в прошлом месяце в первом районе комнату можно было снять за 3 тыс. грн, однушку – за 6,7 тыс. грн, двушку – за 8 тыс. грн, а трешку – за 10 тыс. грн.

Аналитики отмечают, что жилье недалеко от топовых вузов других крупных украинских городов не намного дешевле, чем в Киеве. Так, в Харькове комнату можно снять за 3 тыс. грн в месяц, однокомнатную квартиру – за 7 тыс. грн, двухкомнатную за 12 тыс. грн, а трехкомнатную – за 16 тыс. грн.

В Днепре стоимость аренды комнаты составит 2 тыс. грн, однушки – 6,5 тыс. грн, двушки – 8 тыс. грн, а трешки – 11 тыс. грн.

Во Львове снять комнату можно за 3 тыс. грн, однушку – за 7 тыс. грн, двушку – за 9 тыс. грн, а трешку за 12 тыс. грн.

В Одессе стоимость аренды комнат аналогична, а вот за съем однушку придется выложить от 9 тыс. грн. Съем двушки обойдется в среднем 10,6 тыс. грн, а трешки – в 16,8 тыс. грн.

Отметим, что в этом году во Внешнем независимом тестировании приняли участие порядка 379 тысяч человек. Количество участников, набравших максимальный тестовый балл в 200 единиц в этом году составило 447 человек.

Напомним, абитуриентам неожиданно раздадут по 5 тысяч гривен, кому ждать денег.

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