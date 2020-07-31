Співачка Алли Пугачової крім маленьких дітей є також два онука і одна внучка, яких їй подарувала старша донька Крістіна Орбакайте

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають дорослі онуки примадонни Микита Пресняков та Дені Байсаров.

Микита Пресняков – російський актор, кліпмейкер і музикант, чия кар'єра продовжує набирати обертів.

Так, безумовно, на популярності цього рудоволосого хлопця позначилася його родовід: його бабуся – прославлена Примадонна вітчизняної естради Алла Пугачова, мама – не менш відома співачка Крістіна Орбакайте, батько – композитор і музикант Володимир Пресняков-молодший. Два роки тому в підмосковній Барвисі він і співачка Олена Краснова зв'язали себе узами шлюбу.

Зараз Микиті 29 років, і він продовжує коштувати успішну кар'єру.

Молодший син Крістіни Орбакайте, Дені Байсаров, народився 10 травня 1998 року в Москві. Для подружжя він був другою дитиною. Він досить часто висловлюється у себе в соцмережах про молодшій сестрі Клавдії і дітей примадонни Лізі і Гаррі. Крім цього, Дені в хороших відносинах зі своїм старшим братом.

На думку передплатників хлопців в соцмережах, вони дуже схожі. В одному з коментарів навіть відзначили, що ніс, губи і посмішки у них від Окбаркайте, а брови, очі і лоб батьківські.

Нагадаємо, що самовпевнений онук Пугачової зняв кліп на дачі, зачепило не тільки бабусю: "Кошмар, не ображайся".

Як повідомляла Politeka, знавіснілий онук Пугачової поглумився над відомим музикантом і зняв все на відео: "Чітко".

Також Politeka писала, що зухвалий онук Пугачової не стримався і влаштував розборки, дісталося навіть бабусі: "У вас психічні проблеми...".