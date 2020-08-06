Російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала доньку, яка підросла

Як передає Politeka.net, співачка опублікувала у себе в Instagram серію фото з відпочинку. Щаслива Орбакайте стояла біля моря в окулярах і смугастій кофті. Красуня посміхалася, підставляючи обличчя сонцю. На одному з фото поруч з Христиною стояла її 8-річна дочка Клавдія Земцова. Видно, що дівчинка сильно виросла за літо – вона витягнулася і перетворилася на справжню красуню.

Дівчинка сильно засмагла. Вона була одягнена в шортики і зелені окуляри.

"Просто гарного вам настрою і добра!",- підписала фото Христина.

За дві години її пост зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Настрій відмінний, наша улюблена красуня і модниця!", "Чомусь згадався фільм "Довга дорога в дюнах", "Мамина доча, мамине щастя", "які ви милашки", "Будьте Христина завжди щасливі, кохані","спасибі, Христина! І Вам, Вашій родині всього найсвітлішого!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте з роками стає сильно схожою на свою матір, хоча в молодості артистка була неймовірно схожа на свого батька — Миколаса Орбакаса. Тепер же схожість з Пугачовою стає очевидною.

Нагадаємо, що Орбакайте вразила новим фото з дочкою, на кого схожа внучка Пугачової: "одне обличчя».

Як повідомляла Politeka, онуки Алли Пугачової викликали справжній фурор: діти Орбакайте виявилися схожі на...

Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте приголомшила фото з раптово помолоділою Пугачової:"це вже не вона".