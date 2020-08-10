Російська актриса Христина Асмус викликала фурор відвертим кадром після розлучення з Гаріком Харламовим
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото, перед яким не встояв навіть чоловік Наташі Корольової - Сергій Глушко (Тарзан).
Для знімка Христина Асмус повністю роздяглася і забралася у ванну з синюватою водою. Невідомий фотограф відобразив красуню зі спини, але від цього кадр вийшов не менш пікантним. Актриса сидить, підібгавши ноги і заплющившись від задоволення. Мокре волосся доповнили образ і зробили її схожою на русалочку.
Судячи з усього, Христина не сумує після розриву з Гаріком Харламовим і навіть жартує з цього приводу, так вона підписала пост: "Розлучилася, щоб цю фотку викласти". До того ж, вона підготувала більше десятка хештегів в насмішку над хейтерами, передбачивши їх колкости. Сміливість і дотепність Асмус оцінили навіть знаменитості, так Сергій Глушко поставив лайк під пікантним фото.
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"Ну вже не смішно... заїжджено, всі забули давно про розлучення"; " що у жінок в голові???"; "Текст 2 знімаєте. ?) "; "Обожнюю ваше почуття гумору😂"; " так, що тільки люди не придумають Христина, Ви красуня! Щастя Вам і любові😍 😍 😍"; "Христинка, ти просто молодець"; " поки красива і молода, викладай таких фоток побільше !! Радуй нас класними фото.."; "Да... тепер це надовго. Поки не знайде нового мужика, буде голою фоткатися 😑";" зараз знову заміж вийдеш"," красива хуліганка", - пишуть користувачі соцмережі.
Нагадаємо, що сумна Асмус після розлучення з Харламовим розкрила таємницю про своє минуле:»Мені соромно досі".
Також Politeka писала, що Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».
А ще Politeka повідомляла, що Асмус після розлучення з Харламовим пішла по руках, фото: «Жесть, якісь брудні мужики...».