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Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей здивувала сміливою витівкою в мереживному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Бум!»,- йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кей позує в мереживному вбранні, ефектно демонструючи розкішну фігуру. Красуня вирішила доповнити образ ефектним макіяжем.

А завдяки накладеному фільтру, камера постійно змінювала ракурси, показуючи Кей з найвигідніших кутів. Шанувальники знаменитості активно лайкали ролик, проте коментувати його поки не поспішали.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, влаштувала спекотні Танці з подругою.

"Зігірігідум", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Соня Кей в зухвалих мінішортах й топі виконує запальний танець з подругою. При цьому кадри були також мали хештег»Хочу в рекомендації".

Шанувальники знаменитості буквально "закидали" кумира компліментами, а сам ролик активно лайкали.

Нагадавши, розкішна племінниця Ротару покрасувалася на вулиці в наряді без штанів, гарячі кадри

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