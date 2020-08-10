Відома британська виконавиця Дуа Липа вирішила порадувати шанувальників неймовірною красою в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Моя королева", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Дуа Липа позує в латексній сукні з ефектним декольте. Красуня вирішила зігнутися і застигнути, заради пікантного кадру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Чудо жінка», «вогонь дівка!», «о мій бог», «королева музики», «Дуа – ти найкраща», «офігенний вигляд», «розкішні вигини», - пишуть вони.

Популярна британська виконавиця Дуа Липа блиснула природною красою під час відпочинку на природі

Так, красуня позує сидячи на природі в джинсовому вбранні, який доповнила білим взуттям і рожевим топом. Приспущений наряд засвітив на камеру ідеальні вигини знаменитості. Фотографію красуня ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.

«Ідеальна крихітка», «дуже мило», «неймовірний вид», «королева!», «хотів би присісти з тобою», «Божественна Дуа», «ти ідеал», «краща просто», «богиня! Пощастило ж комусь», - пишуть вони.

Нагадаємо, що яскрава Дуа Липа зігнулася, подражнивши молодим тілом в коротких шортиках:»Ангел".

Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Липа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця:"навіть дзеркало почервоніло".

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