Британская певица Дуа Липа устроила страстную съемку в домашних условиях

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Липа разлеглась на полу в довольно пикантной позе. Она собрала волосы в гульку для удобства. Певица была одета в черные шорты и белую тесную майку. Красотка скинула лифчик, похваставшись своим аппетитным бюстом, который хорошо просматривался через тонкую ткань.

За полчаса пост Липы собрал почти 400 тысяч лайков. Как известно, певица невероятно популярна в Британии и США. Недавно ее песня возглавила хит-парады этих стран.

Ранее мы писали, что Дуа Липа засветилась в компании скандальной американской певицы Майли Сайрус. Красотки позировали на камеру, следуя при этом своему стилю. Майли была без нижнего белья, она стиснула руками свою грудь, а Липа высунула язык. Поклонники решили, что певицы затевают совместный проект или дуэт.

Кроме этого, недавно Дуа Липа поделилась кадрами из клипа на песню «Break My Heart». Певица позировала в красной короткой кофте с глубоким декольте. Звезда расстегнула кофточку, засветив свои прелести. Она также скривилась, чтобы фото получилось дерзким, как и сама артистка.

Напомним, что Дуа Липа без стыда и белья засветила "персики" в обтягивающем топе, Ратаковски в восторге: "Мой ангел".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в латексе соблазнила огромным декольте и эффектной позой: «Чудо женщина».

Также Politeka писала, что Дуа Липа расстегнула кофточку, выпустив «близняшек» на свободу: с такой не заскучаешь.