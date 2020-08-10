Популярна британська виконавиця Дуа Ліпа показала натуральну красу без краплі мейка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася відео з машини. Дівчина їхала в автомобілі, а на руках у неї лежала собака. Співачка була одягнена в просту сіру кофтинку, яку вона розстебнула в зоні декольте, давши шанувальникам привід для обговорення. Красуня показувала себе з різних ракурсів, а її «близнючки» так і норовили вивалитися з кофти.

Варто відзначити, що співачка була без макіяжу, але вона використовувала фільтр Інстаграма, щоб приховати сліди втоми. На голові у красуні не було зачіски. До речі, судячи з відео, зірка знову повернулася до натурального кольору волосся.

Шанувальники не змогли прокоментувати відео, так як в сторіс була відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа подражнила шанувальників пікантним знімком. Красуня позувала на камеру в джинсовому вбранні, який доповнила білим взуттям і рожевим топом. Співачка приспустила куртку, щоб оголити плече і засвітити свої апетитні груди.

Як відомо, Дуа Ліпа сьогодні дуже популярна в Британії і США. Її пісні регулярно потрапляють в хіт-паради. Нещодавно співачка натякнула на дует з Майлі Сайрус.

Нагадаємо, що зухвала Дуа Ліпа розстебнула кофтинку, засвітивши пружності, Ратаковскі не стрималася:"Покажи їм".

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа запалила з напівголою Майлі Сайрус, відвертість зашкалює: "це рай".

А ще Politeka повідомляла, що Дуа Ліпа без сорому і білизни засвітила "персики" в обтягуючому топі, Ратаковскі в захваті:"мій ангел".