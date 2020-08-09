Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова поділилася неймовірним знімком з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Як відомо, днями Бузова відзначила першу річницю зі своїм хлопцем, блогером Давою. Вони поїхали в Сочі, де розкішно відгуляли своє свято і продовжили насолоджуватися товариством один одного.

Цього разу Бузова поділилася незвичайним фото, на якому позувала поруч з пухнастим красенем. Сама співачка скинула одяг, засвітивши ідеальну фігурку. Ольга сиділа навпочіпки, пригорнувшись до собаки.

"Вчорашній день я провела в кращій лазні Сочі. Баня, масаж, чай з травами і свіже гірське повітря... я дуже вас прошу, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом і правильно харчуйтеся, кидайте шкідливі звички і ведіть здоровий спосіб життя», - написала Ольга під постом.

За 40 хвилин фото красуні зібрало майже 200 тисяч лайків. Не стрималася і залишила лайк під фото співачка Лоліта. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Ви настільки прекрасні, що навіть собака у вас закохана", «а ти бережи себе Олечка і будь щаслива», «яка собачка. Цікаво ви зможете завести велику собаку, як Дава цього хоче", "нормальна у Олі фігура, чого всі на неї накинулися", "Вау нехай Дава дякує, що ви разом", "Богиня","Небезпечна", "Така милашка без косметики", "він бабій", - пишуть люди.

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