Курс валют в Україні 12 серпня влаштує хитру пастку для гривні, долар використовуватимуть як "приманку"

Так, валюта з учорашнього дня практично нічого не втратила. Торги почнуться з -0,25 грн за стодоларову купюру. До середини минулого дня американська валюта і зовсім підскочила до 2760,52 грн, але гривні вдалося її «приборкати», передає Politeka.

В цей час Євро вирішить скористатися моментом, набравши максимально по-крупному. Торги почнуться з + 9,09 грн.

Курс валют на 12 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2759,82 гривні;

100 євро - 3255,62 гривні.

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До цього ми розповідали, що підвищення мінімальної зарплати ризикує обернутися для українців зростанням інфляції й стрибком курсу долара.

"Дістанеться" при такому розкладі й українському бізнесу. Про це розповів політолог Валерій Клочок.

Він зазначив, що при розрахованій Національним банком інфляції в Менш як 5% і зростанні споживчих цін підвищення мінімальної зарплати погано корелює з практикою. Експерт вважає, що в такому випадку уникнути зростання цін не вдасться.

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