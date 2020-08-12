Деякі зірки можуть собі дозволити роками залишатися в одному образі

Познайоммось зі знаменитостями, які не хочуть змінювати імідж і залишаються вірними собі вже десятиліття.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес тільки на екрані дозволяє собі експерименти із зовнішністю, але в житті красуня вірна своєму стилю вже десятки років. Джей Ло пофарбувала волосся в горіховий відтінок зі світлими пасмами. У такому вигляді красуню можна побачити ще на початку кар'єри.

Jennifer Lopez: Hotter THEN or NOW? Gepostet von Wonderwall am Dienstag, 3. März 2015

Відома серцеїдка Анджеліна Джолі в молодості постійно змінювала зовнішність, але вже тривалий час дотримується одного стилю. Зірка полюбила жіночні вбрання з неяскравим макіяжем, а також носить каштановий колір волосся.

Angelina Jolie é a celebridade internacional de maior relevância no Brasil, diz Ibope: http://bit.ly/1tbO4fr Gepostet von Folha de S.Paulo am Mittwoch, 22. Oktober 2014

Колега Джолі, Дженніфер Еністон, вже кілька десятиліть не змінює зачіску. Зірка носить каскад з ефектом вигорілих на сонці пасом. Спочатку красуня була не в захваті від нової стрижки, але з роками вона її полюбила і вирішила не міняти.

Figura del cine y la TV. Hoy nuestra querida Jennifer Aniston cumple años y tiene un motivo más para celebrar. ¡Felicidades! #FRIENDS > 19Hs PE/CO/EC/AR/CH Gepostet von Warner Channel am Mittwoch, 11. Februar 2015

RAINHA de #Friends, de #TheMorningShow, do Instagram e da nossa vida! Jennifer Aniston sempre aposta no pretinho básico,... Gepostet von Hugo Gloss am Sonntag, 19. Januar 2020

Співачка Крістіна Агілера з 2004 року не змінює колір волосся і залишається блондинкою. Зараз зірка любить акуратний макіяж і прості зачіски, але так було не завжди. Знаменитість на початку кар'єри не раз називали однією з одягнених без смаку співачок.

Vega Entertainment Wishes a Very Happy Birthday to one of the greatest Singer Christina Aguilera Gepostet von Vega Entertainment am Mittwoch, 17. Dezember 2014

Christina Aguilera is reportedly pregnant with her third child! http://goo.gl/yCd4wJ Gepostet von PerezHilton.com am Mittwoch, 1. August 2018

Артистка Авріл Лавін вже багато років знаходиться в образі зухвалої скейтерші. Попри те, що співачка давно стала зрілою жінкою, вона все одно носить кислотно-рожеві речі, взуття на високій платформі, і робить темні смоки.

Можливо, ці знаменитостям не хочеться змінюватися, тому що, вони хочуть залишатися в пам'яті своїх шанувальників все такими ж молодими, як і багато років тому.

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