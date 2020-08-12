Деякі зірки можуть собі дозволити роками залишатися в одному образі
Познайоммось зі знаменитостями, які не хочуть змінювати імідж і залишаються вірними собі вже десятиліття.
Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес тільки на екрані дозволяє собі експерименти із зовнішністю, але в житті красуня вірна своєму стилю вже десятки років. Джей Ло пофарбувала волосся в горіховий відтінок зі світлими пасмами. У такому вигляді красуню можна побачити ще на початку кар'єри.
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Відома серцеїдка Анджеліна Джолі в молодості постійно змінювала зовнішність, але вже тривалий час дотримується одного стилю. Зірка полюбила жіночні вбрання з неяскравим макіяжем, а також носить каштановий колір волосся.
Колега Джолі, Дженніфер Еністон, вже кілька десятиліть не змінює зачіску. Зірка носить каскад з ефектом вигорілих на сонці пасом. Спочатку красуня була не в захваті від нової стрижки, але з роками вона її полюбила і вирішила не міняти.
Співачка Крістіна Агілера з 2004 року не змінює колір волосся і залишається блондинкою. Зараз зірка любить акуратний макіяж і прості зачіски, але так було не завжди. Знаменитість на початку кар'єри не раз називали однією з одягнених без смаку співачок.
Артистка Авріл Лавін вже багато років знаходиться в образі зухвалої скейтерші. Попри те, що співачка давно стала зрілою жінкою, вона все одно носить кислотно-рожеві речі, взуття на високій платформі, і робить темні смоки.
Можливо, ці знаменитостям не хочеться змінюватися, тому що, вони хочуть залишатися в пам'яті своїх шанувальників все такими ж молодими, як і багато років тому.
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