Некоторые звезды могут себе позволить годами оставаться в одном образе

Давайте познакомимся со знаменитостями, которые не хотят менять имидж и остаются верными себе уже десятилетия.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес только на экране позволяет себе эксперименты с внешностью, но в жизни красотка верна своему стилю уже десятки лет. Джей Ло покрасила волосы в ореховый оттенок со светлыми прядями. В таком виде красотку можно увидеть еще в начале карьеры.

Jennifer Lopez: Hotter THEN or NOW? Gepostet von Wonderwall am Dienstag, 3. März 2015

Известная сердцеедка Анджелина Джоли в молодости постоянно меняла внешность, но уже продолжительное время придерживается одного стиля. Звезда полюбила женственные наряды с неярким макияжем, а также носит каштановый цвет волос.

Angelina Jolie é a celebridade internacional de maior relevância no Brasil, diz Ibope: http://bit.ly/1tbO4fr Gepostet von Folha de S.Paulo am Mittwoch, 22. Oktober 2014

Коллега Джоли, Дженнифер Энистон, уже несколько десятилетий не меняет прическу. Звезда носит каскад с эффектом выгоревших на солнце прядей. Сначала красотка была не в восторге от новой стрижки, но с годами она ее полюбила и решила не менять.

Figura del cine y la TV. Hoy nuestra querida Jennifer Aniston cumple años y tiene un motivo más para celebrar. ¡Felicidades! #FRIENDS > 19Hs PE/CO/EC/AR/CH Gepostet von Warner Channel am Mittwoch, 11. Februar 2015

RAINHA de #Friends, de #TheMorningShow, do Instagram e da nossa vida! Jennifer Aniston sempre aposta no pretinho básico,... Gepostet von Hugo Gloss am Sonntag, 19. Januar 2020

Певица Кристина Агилера с 2004 года не меняет цвет волос и остается блондинкой. Сейчас звезда предпочитает аккуратный макияж и простые прически, но так было не всегда. Знаменитость в начале карьеры не раз называли одной из самых безвкусно одетых певиц.

Vega Entertainment Wishes a Very Happy Birthday to one of the greatest Singer Christina Aguilera Gepostet von Vega Entertainment am Mittwoch, 17. Dezember 2014

Christina Aguilera is reportedly pregnant with her third child! http://goo.gl/yCd4wJ Gepostet von PerezHilton.com am Mittwoch, 1. August 2018

Артистка Аврил Лавин уже много лет находится в образе дерзкой скейтерши. Несмотря на то, что певица давно стала зрелой женщиной, она все равно носит кислотно-розовые вещи, обувь на высокой платформе, и делает темные смоки.

Возможно, эти знаменитостям не хочется меняться, потому что, они хотят оставаться в памяти своих поклонников все такими же молодыми, как и много лет назад.

Напомним, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».

Как сообщала Politeka, болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет».

Также Politeka писала, что наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".