Некоторые звезды могут себе позволить годами оставаться в одном образе
Давайте познакомимся со знаменитостями, которые не хотят менять имидж и остаются верными себе уже десятилетия.
Известная певица и актриса Дженнифер Лопес только на экране позволяет себе эксперименты с внешностью, но в жизни красотка верна своему стилю уже десятки лет. Джей Ло покрасила волосы в ореховый оттенок со светлыми прядями. В таком виде красотку можно увидеть еще в начале карьеры.
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Известная сердцеедка Анджелина Джоли в молодости постоянно меняла внешность, но уже продолжительное время придерживается одного стиля. Звезда полюбила женственные наряды с неярким макияжем, а также носит каштановый цвет волос.
Коллега Джоли, Дженнифер Энистон, уже несколько десятилетий не меняет прическу. Звезда носит каскад с эффектом выгоревших на солнце прядей. Сначала красотка была не в восторге от новой стрижки, но с годами она ее полюбила и решила не менять.
Певица Кристина Агилера с 2004 года не меняет цвет волос и остается блондинкой. Сейчас звезда предпочитает аккуратный макияж и простые прически, но так было не всегда. Знаменитость в начале карьеры не раз называли одной из самых безвкусно одетых певиц.
Артистка Аврил Лавин уже много лет находится в образе дерзкой скейтерши. Несмотря на то, что певица давно стала зрелой женщиной, она все равно носит кислотно-розовые вещи, обувь на высокой платформе, и делает темные смоки.
Возможно, эти знаменитостям не хочется меняться, потому что, они хотят оставаться в памяти своих поклонников все такими же молодыми, как и много лет назад.
Напомним, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».
Как сообщала Politeka, болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет».
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