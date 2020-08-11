Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, вирішила епатувати публіку спекотним фото в стозі сіна

Красуня порадувала своїх підписників в Instagram знімком, від якого не можна відвести погляду, повідомляє Politeka.net. На фото Тетяна позувала в чорному ліфчику і довгих брюках-кльош.

Білизна добре виділила груди співачки, а крім цього, стали краще видні її досконалі вигини. Тонкій талії і плоскому животику може позаздрити сама Анджеліна Джолі.

Штани на високій посадці зробили ніжки довшими, а стегна більш округлими. Тетяна розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

Зірка забралася на стіг сіна і прийняла, можна сказати, сміливу позу, відставивши ногу вбік.

" Я розкажу тобі таємницю/ Але чи будеш ти поруч/ Я теж інколи боюся/ Але хто із нас воїн/ Чи буде так круто/ Щоб і далі літати/ Над своїми страхами/ Омріяними містами ", - підписала фото артистка.

За 25 хвилин пост зібрав понад 300 лайків і не одного коментаря. Варто відзначити, що зараз на сторінку Воржевої підписані 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, Тетяна Воржева опублікувала Гарячий кадр, на якому постала у всій красі. На фото артистка абсолютно оголена.

Співачка блиснула шовковою шкірою, засвітивши кілька родимок. Хвилясті локони надали образу якоїсь романтичності. У вусі Тетяни блищала сережка.

Раніше повідомлялося, що Тетяна Воржева позувала по груди у воді, демонструючи розкішну красу на тлі води. При цьому, крім неї в кадр абсолютно нічого не потрапило. Волосся співачка вирішила заправити назад, через що було видно її красиві сережки.

Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.

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