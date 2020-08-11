Тіна Кароль в оригінальній сукні затьмарила американську красуню Сіару

Українська зірка славиться вибором розкішних образів для появи на червоній доріжці. При цьому, своєю харизмою і стилем вона нітрохи не поступається західним колегам-знаменитостям. Це наочно показало порівняння Кароль з американською співачкою Сіарою, яка вибрала для виходу в світ таке ж плаття.

Фотоколаж з порівнянням з'явився на одній з фан-сторінок Кароль в Instagram, повідомляє Politeka.net. На ньому шанувальники порівнюють, як виглядали Кароль і Сіара в сукні David Koma. Цей наряд з довгою чорною спідницею з високим розрізом і сріблястими вставками на грудях , що приковують до себе увагу, нікого не може залишити байдужим.

У той же час, на фото чітко видно, наскільки більш впевненою відчувала себе в сукні українська зірка.

"Модна битва Тіни Кароль і Сіари. На ефірі "Танців з зірками" Тіна Кароль з'явилася в ефектній сукні David Koma. В ідентичному вигляді ми бачили Сіару на благодійному вечорі Sports Humanitarian Awards в Лос-Анжелесі. Кому підходить більше?" ,- йдеться у підписі до фото.

Шанувальники Кароль у своєму вердикті були одноголосні.

"Пффф, що за питання? Звичайно нашій гражданочці", "Ну це не тому що я прихильниця Тіни, просто на ній реально краще сидить плаття", "Ну звичайно ж мама-кішка найкраща", "Тіна без зайвих питань", - пишуть люди.

Нагадавши, Кароль влаштувала сеанс спокушання, показавши родимки там, де їх мало хто бачить: "Тіна, що ти робиш?".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в образі фатальної красуні розкрила секрет щасливих стосунків: "тому що я люблю...".

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